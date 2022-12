Nba 2022 2023 | 44 di Tatum per piegare i Lakers Bucks con agio sugli Warriors | cadono i Pelicans

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Cinque partite nella notte NBA, ma due big match in onda sulla tv nazionale americana e sorprese che non sono affatto mancate. Partiamo dall’ultima sfida terminata in ordine cronologico, probabilmente anche quella più emozionante, per storia e per sviluppo nei 48?. Anzi, nei 53?, perché ci è voluto un overtime per decidere Los Angeles-Boston Celtics. Un match in cui è successo di tutto nonostante per circa due quarti e mezzo sia sembrato a senso unico, con la franchigia del Massachussets in pieno controllo, toccando anche i venti punti di vantaggio. I Celtics tolgono leggermente il piede dall’acceleratore e improvvisamente si ritrovano non solo con una partita equilibrata da gestire, ma quasi persa. Iapprocciano gli ultimi 5 minuti di partita con una doppia cifra di vantaggio, che però non ...