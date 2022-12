“Mio figlio potrebbe nascere con la spina bifida?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Salve dottore, ho scoperto in sesta settimana di gravidanza di essere omozigote mutato per il gene MTHFR c677t. Prima di rimanere incinta ho preso per qualche mese, e fino a poco tempo fa, acido folico da 400 microgrammi ed ora che ho saputo della mutazione, grazie però all’insistenza di mio padre biologo e non del mio ginecologo che non voleva prescrivermi tale analisi, mi hanno prescritto acido folico da 5 mg. Da premettere che ho avuto già un aborto, gravidanza non programmata all’epoca per cui non prendevo acido folico prima di saperlo, e ho un parente con la. Non ho fatto ancora controlli sul l’omocisteina, perché non mi è stata richiesta nonostante avessi raccontato questi problemi. Il mio bambino ha possibilità dicon la? Dovrò fare l’amniocentesi? La ringrazio ...