LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 51-44 | Eurolega basket in DIRETTA | i tedeschi provano a restare in partita

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-44 Canestro di Smith e nuovo miniparziale dell’51-42 Tripla di Olinde!!! 51-39 Ancora Jaiteh e riallunga la! Proteste tedesche per la palla rubata da Hackett col piede 49-39 Canestro di Jaiteh 47-39 Due su due ai liberi per Smith etorna a -8 47-37 Canestro di Koumadje 47-35 Rispondecon Weems 45-35 Canestro di Sikma 45-33 Canestro di Koumadje 45-31 Tripla di Shenghelia! 42-31 Canestro di Lo allo scadere dei 24 secondi 42-29 Dopo la lunga pausa primo canestro di Hackett nella ripresa Ancora problemi con il segnapunti e ripresa che non è ancora iniziata. Il problema è che nel secondo quarto è stato prima assegnato un libero a Lundberg inesistente e, poi, nel finale sono stati assegnati tre ...

La Virtus Bologna (4-8) vuole tornare a correre in Europa cercando una vittoria scacciacrisi contro l'Alba Berlino (3-9) che arriva alla Segafredo Arena questa sera per la giornata ...Alla Szekszard Varosi Sportcsarnok di Szekszard (Ungheria) per la sesta giornata del gruppo A di EuroLeague Women è fissata alle ore 18:00 la palla a due tra la formazione ...