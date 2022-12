Lega Pro | messaggio su tutti i campi a sostegno dell’iraniano Amir Nasr Azadani

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Francesco Ghirelli, presidente dellaPro, ha annunciato a TV Play che susarà presente unindi. L’ex calciatore iraniano è stato condannato a morte in seguito alla sua partecipazione alle proteste nel paese contro il regime. La Serie C si unirà dunque per mandare unin cui si richiede l’annullamento della condanna a morte dell’uomo. SportFace.

Benassi ha già indossato la maglia del Livorno nella stagione 2016/17, collezionando 10 presenze ine arrivando fino ai quarti di finale dei playoff per la serie B. Oltre a quello con il ...... che da febbraio 2023 ospiterà le gare casalinghe del Pordenone Calcio, una volta ultimati gli interventi di adeguamento ai parametri dellagrazie al contributo della Regione Friuli Venezia ...