Juve | Pogba a rischio anche per il Napoli

Commenta per primo Il recupero di Paulprocede a rilento. Il centrocampista della Juventus non è ancora a disposizione e continua a ... ma oggi le sensazioni sono negative con Napoli -in ...Juventus, il rientro didiventa un calvario. Difficile vederlo in campo alla ripresa: ecco quante partite dovrebbe ancora saltare il Polpo In casa Juventus non c'è pace. Sembrava potesse essere un 2023 diverso dall'...Il centrocampista della Juventus continua a lavorare individualmente in palestra per recuperare dall'infortunio, ma serve pazienza.L'assenza di Paul Pogba con la Juventus, scrive oggi La Stampa, rischia di prolungarsi ulteriormente. Il francese si sta allenando e sta provando ad aumentare i carichi, ma il ginocchio destro operato ...