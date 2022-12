Inter | buone notizie dalla Croazia | Brozovic sta bene

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L’può tirare un sospiro di sollievo: Marcelosta. Il centrocampista aveva abbandonato il campo, ieri nella semifinale tra Argentina e, per un fastidio al flessore della coscia sinistra, che lo aveva già tenuto fuori un mese a fine settembre., però, arrivanopositive: è stato un falso allarme. La Gazzetta dello Sport scrive: “Lo staff medico nerazzurro, guidato dal professor Volpi, ieri è stato raggiuntochiamata dei colleghi croati che hanno escluso qualsiasi problema di natura muscolare per Brozo. Si è trattato solo di una fitta, senza lesioni. Inzaghi è comunque preoccupato perché tra ottobre e novembre praticamente non lo ha mai avuto a disposizione (solo tre spezzoni partendo ...

