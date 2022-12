Gianluca Vialli | «Sospendo i miei impegni per superare questa fase della malattia»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) L'ex calciatore e capo delegazioneNazionale ha annunciato oggi alla Figc la sua assenza per le prossime gare degli Azzurri.spiega che deve impegnare tutte le sue forze psico-fisiche per contrastare la

Stamani, invece,ha rotto il silenzio come solo lui sa, con le parole più complicate da assemblare, toccanti eppure dense di quella resilienza che ha scelto come fede e come credo in ..., capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, ha comunicato alla Figc di volersi dedicare a superare questa fase della malattia . Lo ha fatto attraverso un comunicato, ...[themoneytizer id=”99064-6] Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall’inizio ...Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri” Gianluca V ...