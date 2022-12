Ex Ilva di Taranto | ' consapevoli degli effetti dell' inquinamento sulla salute della popolazione'

"I Riva e i loro sodali hanno posto in essere modalità gestionali illegali anche omettendo di adeguare lo stabilimento siderurgico ...Ex, inchiesta sui controlli ambientali: tre indagati aper tentata concussione, falso e inquinamento 13 Dicembre 2022Genova – Continua a fare discutere il sindacato la decisione del sindaco di Genova, Marco Bucci, di presentare ad Acciaierie d’Italia e a Ilva in amministrazione straordinaria le manifestazioni di int ...Per il Segretario provinciale è importante sapere il pensiero dei candidati alla segreteria del PD sulla questione del siderurgico di Taranto ...