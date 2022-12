Contratto Scuola | tabelle aumenti e arretrati docenti

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il rinnovo delsui principali aspetti del trattamento economico del comparto Istruzione e ricerca, relativo al triennio 2019 – 2021, siglato lo scorso 6 dicembre tra A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del settore, determina una serie diretributivi per tutto il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a termine.A livello cronologico, l’ultimo accordo collettivo per il personale dellarisale al 19 aprile 2018 con riferimento al triennio 2016 – 2018. Ferma restando l’unicità delcollettivo nazionale di lavoro, l’accordo del 6 dicembre (come anticipato) regola “alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2019-2021, di cui fa parte integrante” (articolo 2, comma 1). Il negoziato, di ...