Colette Guillaumin | le relazioni di dominio e la concezione di ”sessaggio” | perché razza e sesso non esistono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La sociologa femminista, insieme a Christine Delfy e Monique Witting, è stata una delle più importanti esponenti del femminismo materialista. Nel 1978 pubblica l’articolo Pratica del potere e idea di Natura in cui che teorizza l’appropriazione della classe delle donne da parte della classe degli uomini, non solo come ”forza lavoro”, ma come una vera propria appropriazione del corpo femminile inteso come macchina di lavoro produttivo., il rapporto uomo-donna e la teoria delPhoto credits – Facebook, pagina ufficiale Julie BoisFra i contributi teorici disi deve la creazione di diversi neologismi;introduce il termine razzizzata per riferirsi al meccanismo per il quale ...