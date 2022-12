Volley maschile | Siena trova accordo per la risoluzione consensuale di Swan Ngapeth

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Emma Villas Aubayha annunciato di aver raggiunto unper ladel contratto con il giocatore: “Il Club ringrazia l’atleta francese per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera”. Il pallavolista francese, nato a Saint-Raphael il 9 gennaio del 1992, dunque, saluta la matricola toscana della Superlega dopo soli pochi mesi. Adessodovràrsi una nuova squadra e, chissà che non possa restare in Italia. SportFace.

... torneo di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di sittingmaschili che, come noto, si disputeranno in Italia. Alla manifestazione prenderà parte anche la nazionale italiana...... torneo di qualificazione ai prossimi Campionati Europei di sittingmaschili che, come noto, si disputeranno in Italia. Alla manifestazione prenderà parte anche la nazionale italiana...Nel campionato di serie D trasferta non positiva per il VBC Mondovì/Villanova che si arrende 3-1 (23-25,25-19,25-17,25-23) in casa della capolista Montanaro sino ad ora imbattuta, rimediando in tal mo ...Da mercoledì 14 dicembre a domenica 18 dicembre le più rinomate squadre di volley femminile si sfideranno ad Antaliya con un unico obiettivo: essere il team più forte del pianeta.