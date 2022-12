Ultime Notizie – Adnkronos | unica agenzia con riconoscimento di “marchio storico di interesse nazionale”

(Di martedì 13 dicembre 2022) L’è l’di stampa ad ottenere l’ambitodi “di”, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ilnato nel 2019 con il Decreto Crescita, Legge 28 giugno 2019, n. 58, è destinato ai marchi d’impresa con almeno cinquanta anni di storia certificata, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttivadi eccellenza, storicamente e direttamente collegata al territorio. Un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo, alla vigilia del compimento del sessantesimo anniversario dalla sua fondazione che verrà celebrato il ...

