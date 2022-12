Ue | governo si rimette ad Aula | ok a risoluzione Pd**

(Di martedì 13 dicembre 2022) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Via libera, con distinte votazioni, anche allapresentata dal Pd sulle comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo, sulla quale ilsi era rimesso all', chiedendo il ritiro di alcune parti del documento. Sul testo si sono astenuti il centrodestra e le altre forze di opposizione.

"È questa la posizione che ilha ribadito in occasione del Vertice- Balcani dello scorso 6 novembre a Tirana. Un vertice che ha permesso di rafforzare l'azione e la visibilità dell'Unione ...'L'deve restare unita nel sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa. Anche su questo non abbiamo cambiato idea, le nostre convinzioni non mutano se siamo alo all'opposizione', 'il ...(Teleborsa) - "Il Consiglio Europeo torna ad occuparsi dell'impatto dei prezzi dell'energia. L'obiettivo è un percorso di sicurezza energetica". Così la presidente del Consiglio, Giorgia ...Il leader del M5s Giuseppe Conte è intervenuto in Aula dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Meloni in vista del vertice Ue del 15 e ...