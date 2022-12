Udinese | Perez | «Vogliamo ripartire bene La nazionale? Un sogno»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 dicembre 2022), le parole di Nehuen: «Ci stiamo allenando con grande entusiasmo, vogliano fare una bella seconda parte di stagione» Nehuen, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole sulla ripresa della Serie A e sull’Argentina,– «Ci stiamo allenando con grande entusiasmo, vogliano fare una bella seconda parte di stagione. Sono contento di essere in questo club, c’è una società molto seria. Mi sento di essere cresciuto molto come giocatore. La serie A è un campionato difficile, ogni settimana le partite sono davvero toste e questo mi aiuta per crescere come giocatore e fare esperienza. Cerco di mettermi completamente al servizio della squadra. Sono abituato a giocare a destra, ma faccio quello che chiede il mister. Se potessi ...