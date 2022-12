Scuderia Ferrari - Frédéric Vasseur è il nuovo Team Principal

(Di martedì 13 dicembre 2022)sarà ile General Manager dellaa partire dal prossimo 9 di gennaio. Finalmente l'ufficialità. La notizia era nell'era ormai da diverse settimane, ancor prima che il Mondiale di Formula 1 vivesse la sua ultima tappa ad Abu Dhabi. Ma in quell'occasione tutti hanno gettato acqua sul fuoco, prendendo tempo. Non ne è passato molto, però, per avere l'ufficialità delle dimissioni di Mattia Binotto e della sua sostituzione con. Il manager francese lascia la Sauber Motorsport dopo sei anni di collaborazione e accettare la nuova sfida a Maranello. Lo ha fatto dicendo: "Sono davvero felice e onorato di assumere la guida dellacome ...

ha annunciato che Fred Vasseur entrerà a far parte dellail 9 gennaio come Team Principal e General Manager . Vasseur prende il posto di Mattia Binotto, che a fine novembre aveva annunciato che il 31 dicembre lascerà il suo ruolo. Binotto ...AGI - Frederic Vasseur è stato nominato Team Principal e General Manager della. Lo ha annunciato la casa di Maranello. Vasseur entrera' a far parte delladal 9 gennaio. Alfa Romeo ha comunicato la separazione con un post sui social: 'Il Team Principal ...Sarà l'ex team principal di Sauber e Renault a guidare la scuderia del "cavallino rampante" dal 9 gennaio prossimo.Ferrari ha annunciato che Fred Vasseur entrerà a far parte della Scuderia Ferrari il 9 gennaio come Team Principal e General Manager.