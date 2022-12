Sanremo 2023 | LDA risponde alle accuse di raccomandazione | “E’ come un loop | non mi frega”

(Di martedì 13 dicembre 2022) I nomi dei cantanti che parteciperanno asono sulla bocca di tutti, specie alcuni che hanno fatto anche parecchio discutere. Tra questi spicca LDA, unico allievo della passata edizione di Amici a finire nella lista di Amadeus. Neanche a dirlo sono partite ledi raccomandazioni, specie dai fan degli altri protagonisti del talent show. Sta di fatto che il cantante partenopeo non si è scomposto, ma anzi ha voluto replicare a modo suo in un concerto live.: LDALa reazione del popolo internauta alla scoperta dei big diè stata un mix di stupore ed approvazione, maera chiaro che fosse una piccola minoranza si è detta totalmente in ...

Today.it

... le emozioni della ventesima puntata GUARDA LE FOTO 'Amici 22', le emozioni della dodicesima puntata GUARDA LE FOTO, ecco i 22 Big in gara L'INIZIATIVA BENEFICA 'Aggiungi amore', il ...Gabry Ponte in concerto nelIl nuovo grande spettacolo di Ponte è previsto per le prime settimane del, praticamente in contemporanea con, l'evento mediatico e musicale che più di ... Chi sono Colapesce e Dimartino, in gara al festival di Sanremo 2023 Arriva l’ennesima risposta di LDA all’etichetta da raccomandato per il prossimo Festival di Sanremo 2023 al Christmas Village di Napoli: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...