Qatargate | Cattaneo | Ci tocca molto | è la prima volta che Istituzioni Ue subiscono un caso simile

Il Sole 24 ORE

Roma 13 dicembre 2022 "Tema che ci tocca molto prima volta che istituzioni Ue viene colta da una caso come questo" Così AlessandroCapogruppo di Fi alla Camera a Piazza Montecitorio...."ci preoccupa e Forza Italia è impegnata per difendere la credibilità e la dignità delle Istituzioni europee". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Alessandro,... Qatargate, Cattaneo: "Chi faceva la ramanzina praticava il contrario in Aula" - Il Sole 24 ORE (LaPresse) - "Il caso Qatar francamente ci tocca molto è la prima volta che istruzioni europee vengono travolte da un caso come questo segno che ...(Agenzia Vista) Roma 13 dicembre 2022 “Tema che ci tocca molto prima volta che istituzioni Ue viene colta da una caso come questo” Così Alessandro Cattaneo Capogruppo di Fi alla Camera a Piazza Montec ...