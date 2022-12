Portogallo | sondaggio ‘A Bola’ | Mourinho in pole per il dopo Santos

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fernandodovrebbe dire addio alla panchina della sconfitta ai quarti di finale contro il Marocco ai Mondiali di Qatar 2022. Fra i possibili sostituti inposition, secondo il quotidiano portoghese “A Bola”, ci sarebbe Josè: al tecnico della Roma potrebbe essere data la possibilità di svolgere contemporaneamente un doppio incarico, ovvero fare l’allenatore dei giallorossi e allo stesso tempo il ct del. Al momento nellanciato via web dal quotidiano portoghese,è nettamente in testa come miglior erede possibile di: l’allenatore della Roma è quasi al 40% delle preferenze, seguito da Rui Jorge al 12% e da Abel Ferreira all’11%. SportFace.

