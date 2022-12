“Non riesce più” Incubo Bruce Willis | malattia peggiorata I familiari | “Serve un miracolo”

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ansia e preoccupazione per l’attore. Lache lo ha colpito èe le sue condizioni di salute sono tutt’altro che rassicuranti. La notizia arrivata nelle scorse ore ha rattristato tutti e a rivelare ogni dettaglio è stata una fonte affidabile, che ha rilasciato un’intervista al sito RadarOnline.com. Parole che sono come un pugno nello stomaco, visto che il quadro clinico dell’uomo non è affatto buono. E iormai stanno sperando che possa esserci soltanto unha una bruttae ora si è saputo di più sulle sue condizioni di salute. Si sapeva che comunque aveva enormi difficoltà, non a caso ormai la sua carriera professionale era da tenersi praticamente conclusa. Ma il ...

Chia permettersi di pagare per dei voli costosissimiha il diritto di poter ritornare nella propria casa'. Solo a titolo di esempio, un biglietto di andata e ritorno da Bologna costa ...Ieri, poi, una "lunga e cordiale telefonata" di Berlusconi con il ministro Calderoli prova a dissipare nubi e attriti, maè che cimoltissimo: "Ho avuto una cordiale telefonata con il ...L’effetto derby non c’è stato con il Monterosi che è caduto di nuovo. Se il girone C fosse terminato domenica scorsa, uno dei due play-out in programma vedrebbe ...Tragedia a Buccinasco, dove un uomo è stato divorato dalle fiamme nel suo letto. L'incendio è scoppiato in casa e la moglie stava dando l'allerta.