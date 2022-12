(Di martedì 13 dicembre 2022) «Avevamo più di 230mila tonnellate di prodotti siderurgici pronti a essere spediti. Sono stati rubati dai. Stiamo documentando tutto: fa parte della nostra causa contro laa, presentata alla Corte europea dei Diritti umani, per il sequestro e la devastazione dei nostri impianti e per il furto del. Li citeremo per danni fino all’ultimo centesimo». Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato di Metinvest, il primo gruppo industriale ucraino e uno dei leader mondiali nel, ha parlato a un pool di quattro quotidiani europei tra cui il Corriere della sera. Raccontando le falle del sistema di sanzioni a Mosca. «L’ottavo pacchetto di sanzioni europee, di ottobre, include la vendita di acciaio russo all’Ue», spiega. «Purtroppo però lì c’è una scappatoia, che concede un periodo di grazia di due anni a ...

Linkiesta.it

... tutti nessuno". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferendo nell'aula ... senza alcuna possibilità di smentita che il governo e il ministro della Difesahanno fatto ...... secondo Crosetto, che hauna conclusione della guerra "tradizionale", con l'annientamento di una delle parti coinvolte. "è mai venuta meno la pressione diplomatica internazionale" per ... Non è escluso che Italia e Belgio stiano comprando dai russi l’acciaio rubato a Mariupol Zlatan Ibrahimovic si è raccontato in una lunga intervista tra condizioni fisiche, Leao, intenzioni per il futuro e obiettivi col Milan ...La figlia reclama la sua parte di eredità, ma la madre la minaccia e offende: settantenne a processo. Sembra impossibile che una madre possa preferire un figlio ad un altro. Ma ...