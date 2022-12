Napoli; Osimhen | ' ho vinto contro chi non credeva in me'

"Ho vinto contro chi non credeva in me". Victorin una intervista al portale omasports.com parla della sua carriera, delle difficoltà incontrate e del momento d'oro che sta vivendo al. "Ora - dice l'attaccante - sono al top della mia ...Nel corso di un'intervista concessa al giornalista nigeriano Oma Akatugba di 'Omasports', l'attaccante del, Victor, ha parlato della stagione sin qui disputata dagli azzurri di Luciano Spalletti: ' In questo momento sono al massimo della forma e ho dei nuovi obiettivi . Ho dovuto superare ...«Napoli mi ha permesso di dimostrare che tutti si sbagliavano su di me» dice Victor Osimhen, in una intervista regalata (e poi rimossa) ai canali di Oma Sports. «Gioco in ...Un estratto dell'intervista intima ed emozionante di Osimhen con Oma Akatugba Mattia Fele Victor Osimhen è al 100% uno degli attaccanti centrali migliori d'Europa… Leggi ...