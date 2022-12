Luca Vismara contro Riccardo Fogli al GF VIP | ‘Infame’ Cosa è successo tra i due

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nemmeno il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip che subitoè finito al centro di una polemica “social”. Sì perché il cantante, commentando proprio il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia avvenuto nella puntata di ieri sera, lunedì 12 dicembre, ha postato un tweet al vetriolo carico di insulti all’indirizzo dell’ex cantante dei Pooh. Il tweet al veleno diperCosì se da un lato il cantante iniziava a fare la conoscenza dei compagni di reality, onlinelanciava la “bomba” nei suo confronti. Alcune righe piene di insulti che però, come hanno subito fatto notare gli utenti, a ben vedere, altro non sono che le stesse parole pronunciate a parti inverse ...

Il cantante non è stato ben accolto dal popolo del web e a scagliarsi contro di lui è stato anche, che con Fogli ha condiviso l'esperienza a L'Isola dei famosi . Tra i due, in Honduras, ...... Anche l'ex naufragoè intervenuto contro la new entry Riccardo Fogli. I due hanno partecipato insieme all'edizione del 2019 dell' Isola dei Famosi e in quell'occasione il cantante aveva ...A poche ore dal suo ingresso nella Casa del GF VIP 7, il cantante Riccardo Fogli è già a rischio squalifica. Cosa è successoRiccardo Fogli entra nella casa: la reazione di Luca Vismara che sembra non voler fare sconti all'ex cantante dei Pooh.