(Di martedì 13 dicembre 2022) L’Ucraina chiede aiuti militari al G7, nuova esecuzione in Iran, l’ondata di scioperi paralizza il Regno Unito, continuano le proteste in Perù. Leggi

Internazionale

, dopo quasi dieci mesi dall'inizio della guerra, i raid russi sull'Ucraina continuano, mentre le forze di difesa contrattaccanosud - est. E di dialogo tra le parti non sembra esserci ...E, se non bastassero Nicholson e Cruise ,cast di questo film, citiamo una Demi Moore al ..., per rinfrescarci la memoria, niente di meglio di questo trailer che è stato realizzato ... Intanto nel mondo LEGA PRO - Il baby bomber della Recanatese titolare a sorpresa con l'Entella: "Sapevo tutto da venerdì, che brivido all'ingresso in campo" Cinque under nell'undici titolare della Recanatese contro l ...