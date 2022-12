Ilary Blasi e Bastian | parlano due amiche della conduttrice | “fidanzato di cartone” o “poca discrezione”?

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 13 dicembre 2022), a quanto pare, trascorreranno il Capodanno insieme, in una misteriosa meta. A rivelare qualche dettaglio in più è stata una presunta amicadell’Isola dei Famosi, la quale è intervenuta tra le pagine del settimanale DiPiù.dueSecondo l’amica, proprio la sovraesposizione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.