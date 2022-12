Harry e Meghan Markle | in arrivo una legge per togliergli i titoli nobiliari?

(Di martedì 13 dicembre 2022) Da mesi parte dell'opinione pubblica britannica chiede che i Sussex siano privati delreali. Ma ora, dopo le polemiche scatenate dalla nuova docuserie Netflix, la questione è arrivata per la prima volta in Parlamento. Dove un lord, per trasformare i due da duchi a cittadini qualsiasi, ha addirittura proposto una modifica dell'attuale

A pochi giorni dalla messa in onda delle prime tre puntate (su sei) del controverso documentario che il principeMarkle hanno girato per Netflix, gossip e commenti occupano le prime pagine dei tabloid britannici, ripresi a cascata dalle testate internazionali. Le implicazioni del contenuto sono ...Nella docu - serie, il principe e la duchessa raccontano la loro verit . Ma alcuni insider di Palazzo forniscono una versione diversa degli stessi eventi e sfogano la loro rabbia sui media britannici. ... Harry e Meghan Markle, «rischio fischi all’incoronazione di Carlo» Da mesi parte dell'opinione pubblica britannica chiede che i Sussex siano privati del titoli reali. Ma ora, dopo le polemiche scatenate dalla nuova docuserie Netflix Harry&Meghan, la questione è arriv ...Una guida in 10 punti per capire cosa ci sia di vero nella storia che la coppia di ex royals ha servito al mondo e cosa aspettarsi dalle prossime puntate, ...