Fusione nucleare | l’annuncio Usa cambia tutto Il futuro energetico è qui

(Di martedì 13 dicembre 2022) Il primo passo concreto era stato compiuto dieci mesi fa, quando era stata ‘accesa’ la prima stella artificiale generata in laboratorio da un esperimento di. A ottenere quella scintilla era stato il reattore sperimentale europeo Jet (Joint European Torus), in Gran Bretagna, che aveva prodotto una quantità di energia pari a 59 megajoule per cinque secondi, l’equivalente di 11 megawatt. Ora dagli Usa arriva la notizia più attesa: gli scienziati per la prima volta hanno prodotto una reazione dicapace di creare più energia di quella utilizzata per avviare il processo. OggiL’obiettivo è stato centrato al National Ignition Facility del Lawrence Livermore National Laboratory in California: “Per la maggior parte di noi, era solo una questione di tempo”, le parole di uno scienziato ...