Formazioni ufficiali Argentina Croazia | le scelte dei due ct

(Di martedì 13 dicembre 2022)Croaiza: ledei ct Scaloni e Dalic per la prima semifinale del Mondiale Ledi. Ecco ledi Scaloni e Dalic.(4-3-1-2): Emiliano Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. A disp. Armani, Rulli, Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Palacios, Pezzella, Guido Rodriguez. All. Scaloni.(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic. A disp. Grbic, Ivusic, Barisic, Budimir, Erlic, Jakic, Livaja, Majer, Orsic, Petkovic, ...

Alle 20 ci sarà la prima semifinale del mondiale tra Argentina e Croazia. In campo dal primo minuto ci sarà lo juventino Paredes, mentre Di Maria partirà dalla panchina.