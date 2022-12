Ennesimo litigio per i Donnalisi | Edoardo sbotta contro Antonella Fiordelisi

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non c’è pace per iDonnamaria evivono degli alti e bassi pazzeschi nella casa del Grande Fratello Vip 7 tanto che la loro relazione potrebbe essere facilmente paragonata alle montagne russe. I due concorrenti sembravano aver ritrovato un loro equilibrio eppure dopo la puntata di ieri, lunedì 12 dicembre 2022, sono finiti con il litigare nuovamente. Scopriamo che cosa è successo questa volta tra la coppia più movimentata di questa edizione. GF Vip 7,Donnamaria: ennesima litigata per iDopo la diretta con Alfonso Signorini,edsono andati a parlare in veranda. L’argomento dei? Antonino ...