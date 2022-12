“Daniel è morto” Il peggiore epilogo per il bimbo di 22 mesi scomparso col nonno

(Di martedì 13 dicembre 2022)Blanco, il bambino di 22di Manzanilla (Huelva) ritrovato giovedì scorso con ildopo che entrambi erano scomparsi il giorno prima, èall’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. Il piccolo aveva trascorso la notte all’interno dell’auto finita fuoristrada e quando è stato soccorso era in stato di ipotermia. Il sindaco della città di Huelva, Cristóbal Carrillo, ha confermato la notizia e ha riferito che il Consiglio comunale decreterà due giorni di lutto ufficiale per la morte del bambino, nonché la sospensione degli eventi programmati nel comune. Il piccolo era ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale di Siviglia da giovedì della scorsa, quando un uomo aveva ritrovato l’auto in cui erail giorno prima con il. Leggi anche: Choc in sala ...

leggo.it

...parenti hanno raccontato ai media locali che non sarebbe mai stato in grado di mettere in pericolo il piccoloperché era uno dei motivi che lo tenevano in vita. Il 55enne è stato trovato...La persona incaricata della raccolta dei fondi e del trasferimento nei caveau era l'ex segretario privatoMuñoz, già, anch'egli denunciato da noi nel 2009 per arricchimento illecito e ... Daniel (22 mesi) è morto: era scomparso 6 giorni fa con il nonno dopo che il 55enne aveva avuto un malore in a La famiglia stava pregando da giorni per un miracolo ma alla fine il piccolo Daniel non ce l'ha fatta. Il bambino di 22 ...Sono giorni di grande apprensione per i fan di Celine Dion. La cantante di "My heart will go on" ha rivelato di soffrire di un raro disturbo neurologico, la sindrome della persona ...