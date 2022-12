Audi | Seidl verso il ruolo di team principal

(Di martedì 13 dicembre 2022) Non c'è solo il passaggio di consegne tra Binotto e Vasseur in casa Ferrari a rendere davvero vivace questo dicembre sul fronte del "mercato". Registrata l' uscita di Jost Capito dalla ...

Andreasè indicato in uscita dalla McLaren . L'uomo che ha contribuito a riorganizzare il team insieme a Zak Brown avrebbe dett Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato ......ufficiale la Sauber ha comunicato che il team principal Frederic Vasseur lascerà la scuderia elvetica nel gennaio del 2023 ( al suo posto è in arrivo dalla McLaren Andrea, uomo scelto da...In der Formel 1 dreht sich das Teamchef-Karussell weiter: Der Siegerländer Jost Capito scheidet bei Williams aus, Frédéric Vasseur verlässt Alfa Romeo – und wäre damit frei für höhere Aufgaben.Frédéric Vasseur tritt als CEO bei Alfa Romeo ab. Der Franzose übernimmt das vakante Teamchef-Amt bei Ferrari.