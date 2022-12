All’Ipseoa “Gagliardi” scatti esclusivi per la storia dell’AIPD di Vibo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 dicembre 2022) Lunedì 5 dicembre sono state completate le foto per il tradizionale calendario, realizzate nei laboratori dell’istituto alberghiero. Protagonisti i ragazzi down, i giocatori della Tonno Callipo, il presidente Pippo Callipo e un ospite speciale, il vescovo Attilio Nostro. Ad accoglierli la DS Eleonora Rombolà e il personale scolastico del Corso Serale. L’iniziativa rientra nel progetto “Cuciniamo insieme”. Il prossimo appuntamento domani, mercoledì 14, con inizio verso le 16, con una festa conviviale in cui saranno preparati prodotti della tradizione natalizia Educazione alla solidarietà, sport, inclusione, didattica, convivialità si sono dati appuntamento“E.” diValentia. Ad essere protagonisti i ragazzi down che fanno parte dell’associazione “AIPD” di...