Siena e Casale conquistano lo scudetto nella finalissima di Torino

Due prime volte nella storia, con il Tennis Club Sinalungaa trionfare in campo maschile, mentre tra le donne il titolo è andato alla Società Canottieri. Quella dei toscani è una storia ......in grado di offrire scalpi importanti come la vittoria su Torino e l'exploit sul parquet di... Precedente- Fiorenzuola LIVE dalle 17:30C’è un tempo per sognare e un tempo per realizzare i propri sogni. Per il Tennis Club Sinalunga Siena, il sogno di diventare Campione d’Italia si è materializzato grazie alla vittoria per 4-1 sul Circ ...Alla fine a far festa è la coppia Errani/Pigato che con due vittorie consecutive in doppio portano il tricolore a Casale Monferrato. C’è un tempo per sognare e un tempo per realizzare i propri sogni.