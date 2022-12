Seria A | Abodi | «Invito Gravina e Casini ad un tavolo per discutere»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le parole del ministro dello sportsulla questione ristori e tasse per le squadre di calcio: «Non ho mai alzato un muro» Il ministro dello sport, Andrea, ha rilasciato un intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche della questione delle tasse delle squadre di Serie A e la richiesta di rateizzazione. Di seguito le sue parole. PROBLEMA – «Più che dire no, ho suggerito un altro modo per risolvere il problema. Ho espresso parere negativo all’emendamento proposto perché ritengo che il mondo dello sport, con un prevalente interesse di alcuni club di A, non possa avere una forma di tutela esclusiva. Il calcio fa parte del sistema industriale del Paese e come tale va sostenuto. Non è quindi un mondo a parte. Discorso diverso è quello concernente le specificità di settore, mi riferisco alle scadenze, ma non solo. Colgo questa ...