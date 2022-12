(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sebbene possa rappresentare una strategia condivisa da molti genitori, il tentativo di calmare i propri figli in età prescolare attraverso un dispositivo digitale è assolutamente deleteria, associata...

Gazzetta del Sud

Sebbene possa rappresentare una strategia condivisa da molti genitori, il tentativo di calmare i propri figli in età prescolare attraverso un dispositivo digitale è assolutamente deleteria, associata ......economia che nonostante le difficoltà del periodo 'sta andando bene' e con imprese 'in buona'...bene quindi a farla e anzi ora dovrà essere portata avanti perché l'azione può continuare ai ... Salute, dare smartphone a bambini per calmarli Controproducente