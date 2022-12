Russia | Viktor Bout si unisce a partito ultranazionalista

Bout, il mercante di morte torna inda star: 'Amo Putin, voglio combattere per lui in Ucraina' La piccola Alyssa, malata terminale di leucemia a 13 anni, curata con una tecnica ...... 'Missili Himars depotenziati per non colpire la'. La mossa per evitare la guerra mondiale Chi èBout La liberazione di Bout, nonostante abbia portato alla restituzione di Brittney ...Viktor Bout, the Russian arms dealer freed on Thursday after 14 years in U.S. custody in exchange for U.S. basketball star Brittney Griner, has joined the Kremlin-loyal ultranationalist Liberal ...When Ukrainian Elena Bondarenko fled to Bulgaria after Russia invaded, she never imagined she would be taken in by a Russian there.