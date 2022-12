Qatar-gate | von der Leyen | “Preoccupati da accuse contro la vicepresidente del Parlamento Ue | sono molto gravi”

Leggi Anche Mazzette dal, il giudice scrittore Michel Claise che conduce le indagini: 'Combattiamo guerre con le catapulte'Ora Farage parla con Affaritaliani.it dello scandalocon le tangenti legate ai mondiali di calcio che hanno terremotato la politica del Vecchio Continente. 'Sono stato al Parlamento europeo per ...“Spero che le indagini si fermino alle persone che sono state coinvolte che già hanno provocato un danno d’immagine alle istituzioni europee”. Così Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo ...In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte ...