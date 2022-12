Ponte di Messina e mafia | Salvini accusa Amazon

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nella serie ‘The bad guy’ crolla ilsullo Stretto,attaccaPrime Video – Il ministro delle Infrastrutture critica “l’ennesimo stereotipo di pessimo gusto sull’Italia e sul popolo siciliano” per una scena della serie con Luigi Lo Cascio – A dare la notizia, clamorosa, sono SkyTg24 e il Tg La7 di Enrico Mentana: è crollato ilsullo Stretto. Un disastro che ha provocato morti e feriti. Per fortuna si tratta di finzione, se non altro perché ilallo stato attuale nemmeno esiste. La clip fa infatti parte di ‘The bad guy’, la serie diPrime Video con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. Ma il riferimento non è piaciuto affatto al ministro delle Infrastrutture, Matteo(nella foto), che dall’inizio della legislatura ...

