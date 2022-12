Perisic ringrazia Neymar | «Un gesto che ha significato tanto»

ha voluto ringraziare Neymar per l'abbraccio al figlio dopo Croazia Brasile, un gesto che ha avuto un grande significato per il figlio L'abbraccio consolatorio dei figli dia Neymar è uno dei simboli di Qatar 2022. Un gesto che ha commentato anche Ivan, ringraziando il brasiliano. Di seguito le sue parole, riportate ...Commenta per primo Nei momenti di disperazione del Brasile dopo la sconfitta con la Croazia e l'eliminazione dai Mondiali, un gesto ha strappato un sorriso. Leo, figlio di Ivan , ha voluto consolare Neymar , che lo ha abbracciato calorosamente nonostante il dolore e le lacrime per il ko. Il gesto è stato uno dei più belli di questa kermesse in Qatar ...Perisic ha voluto ringraziare Neymar per l’abbraccio al figlio dopo Croazia Brasile, un gesto che ha avuto un grande significato per il figlio ...Perisic ringrazia Neymar dopo l'abbraccio con il figlio: 'Ha significato molto per lui'. vedi letture. Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'abbraccio fra Neymar e il figlio di Ivan Perisic, ...