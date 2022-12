MotoGP | brutto infortunio in motocross per Andrea Dovizioso | frattura scomposta del polso

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Spiacevole disavventura per, protagonista di una caduta durante una sessione dia Fermo che gli ha provocato unaldestro la conseguenza dell’incidente. Il pilota forlivese, ritiratosi pochi mesi fa dalla, è stato comunque dimesso dall’ospedale marchigiano e si trova a casa con il gesso, all’inizio del percorso di riabilitazione. “C’è questa nuova moda che i crossisti seguono: far vedere le loro fratture. E io, che un po’ crossista mi sento, non potevo non essere ‘in trend’. Un paio d’ore di paura, ma fa parte del gioco. La cosa più importante è che sto bene e non ho riportato danni permanenti”, racconta il Dovi tramite un post sui social. “Il primo sentito ...

Brutta disavventura per Andrea Dovizioso. L'ex pilota di Ducati, Honda e Yamaha è caduto nel corso di un allenamento in motocross sul circuito di Fermo, riportando una frattura scomposta al polso dest ...