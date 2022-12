Milan | Calabria | Non mi aspettavo un Napoli così forte | i partenopei stanno facendo un campionato incredibile

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Davide,terzino destro del,ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport,di seguito le sue parole: " Ho recuperato dall’infortunio. Non miun, staun, gennaio sarà fondamentale loro hanno molto scontri diretti, il nostro obiettivo rimane lo stesso: vincere. Vincere la seconda stella è un obiettivo, sarà più difficile che dello scorso anno. Nazionale?! Tardi per avere rimpianti, inutile parlarne. Tottenham? Più avanti di noi a livello europeo, ma vogliamo andare avanti e non vediamo l’ora di affrontarli”.

