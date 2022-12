Mauro Graiani | chi è il marito di Milena Miconi

(Di lunedì 12 dicembre 2022)si è sposata con il,dopo ben 18 anni di vita trascorsi insieme e due figli. La coppia è convolata a nozze alle Terme di Caracalla, mentre il banchetto nuziale si è svolto nella villa di Vejo. Una cerimonia sobria ed elegante, proprio come, che hanno vissuto la loro relazione sempre lontano dai riflettori. Un amore, quello fra la showgirl del Bagaglino e il compagno, iniziato dietro le quinte in tv.infatti è un noto regista e sceneggiatore, che ha scritto numerosi episodi della fiction Don Matteo. Dalla loro unione sono nate due figlie: Sofia, che ha 15 anni, e Agnese, che ne ha 8. Fra gli invitati Matilde Brandi, che è stata scelta dalla sposa come testimone, ...

Prenotati Milena Miconi cone Marina Tagliaferri. E poi il musicista Stefano Mainetti e Giorgia Giacobetti. Tutti a canticchiare classici indimenticabili e senza tempo come We Are The ...Grande sceneggiatore italiano, artefice di molte serie tv famosissime,ha anche una splendida famiglia: scopriamo qualcosa in più sul suo conto. Forse il suo nome non vi dice niente, maè uno degli sceneggiatori più importanti nel panorama ...Milena Miconi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, entrerà nella casa lunedì 12 dicembre. L'attrice e showgirl è nota principalmente per essere stata una delle primedonne del Bagaglino e pe ...Scopriamo tutto sulla nuova inquilina del GFVIP 7, la bellissima showgirl Milena Miconi: dalle esperienze tv alla vita privata. Ecco ...