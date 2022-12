La flat tax è una certezza e sul cuneo siamo solo all’inizio. Parla Leo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sul fisco, da sempre il capitolo più sensibile di ogni legge di Bilancio che si rispetti, il governo di Giorgia Meloni dice di avere in canna altre munizioni. Gli interventi inseriti nella manovra ora all’esame delmento, sonoun assaggio di quello che potrà essere fatto nei mesi prossimi. Quello che conta è che ci siano solide fondamenta e che il seme per un fisco più equo e al servizio della crescita attecchisca. Gli auspici ci sono tutti, e sul lavoro svolto finoa quai, a cominciare dagli interventi sul lavoro autonomo, Formiche.net hato con il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. Romano, esperto di tributi e Pa, prima di approdare a Via XX Settembre a fianco del ministro Giancarlo Giorgetti, Leo è stato consigliere economico di Fratelli d’Italia e artefice della politica economica e fiscale del partito guidato ...

