Inghilterra | la rabbia dei tifosi | “Siamo stati derubati” | VIDEO

La sconfitta contro la Francia non è affatto andata giù ai tifosi dell', costretti a dire addio ai Mondiali di Qatar 2022. Tra i principali colpevoli per il 2 -... ma anche tantaper ...Ovviamente, ampio spazio anche al Mondiale: 'Mamma, che Marocco!'; 'Ronaldo addio:e lacrime ... che ha battuto l'e si è conquistata l'accesso alle semifinali del Mondiale: '... Inghilterra, la rabbia dei tifosi: "È stata una farsa, siamo stati derubati" La sconfitta contro la Francia non è affatto andata giù ai tifosi dell’Inghilterra, costretti a dire addio ai ... Tanta amarezza per il ko, ma anche tanta rabbia per un arbitraggio a loro dire non all ...Jordan Pickford ha allontanato un cameraman mentre cercava di filmare l'agonia di Harry Kane, che ha sbagliato un calcio di rigore importante ...