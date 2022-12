Harry Potter e il Calice di Fuoco | il concerto dal vivo arriva a dicembre a Roma

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per la prima volta al'Orchestra Italiana del Cinema esegue la magica partitura di Patrick Doyle in perfetto sincrono con l'intero filme ildi, ecco dove!torna sul grande schermo come non lo avete mai visto, pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dale alla bacchetta del Maestro Benjamin Pope. L'Orchestra Italiana del Cinema torna a grande richiesta giovedì 29 e venerdì 30all'Auditorium della Conciliazione cone ildiin. Lo spettacolare Torneo Tremaghi ha inizio: la sfida di ...

RomaToday

- Pubblicità - Lo spettacolare Torneo Tremaghi ha inizio: la sfida dicon il temibile drago ungaro spinato; il ballo del ceppo e le prime gelosie tra Hermione e Ron.torna sul grande schermo come non lo avete mai visto , pronto a incantare ancora una volta il pubblico grazie alla magia della musica dal vivo e alla bacchetta del Maestro Benjamin Pope. &...Passa a Cuori ribelli di Ron Howard, affrontae la pietra filosofale ( Hedwig's Theme e's Wondrous World ), ee La camera dei segreti , Schindler's List , E. T. , la ... Harry Potter e il Calice di Fuoco in concerto Per la prima volta a Roma l'Orchestra Italiana del Cinema esegue la magica partitura di Patrick Doyle in perfetto sincrono con l'intero film Harry Potter e il Calice di fuoco, ecco dove!Se ancora non avete trovato il regalo perfetto per Natale, sappiate che Panini Comics porta in libreria e su Panini.it una serie di proposte legate alla saga di Harry ...