“Gli ha messo le mani addosso” Choc al GF Vip 7 | il gesto peggiore dal concorrente

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lite furiosa davanti alle telecamere del GF Vip 7. Sono giorni di alta tensione tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Il pubblico italiano ha avuto modo di assistere all’acceso confronto tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, solo per fare un esempio. E nelle ultime ore anche tra i due gieffini la situazione sembra essere del tutto degenerata. Lite tra Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Lo hanno visto tutti, motivo per cui tra i fan è sorto spontaneo commentare l’ennesimo episodio di tensione in casa GF Vip: Daniele Dal Moro negli ultimi tempi è diventato il gieffino più chiacchierato di sempre. La lite con Charlie Gnocchi attira l’opinione pubblica aprendo un vivo dibattito tra il popolo del web: “Tu sei un bel parac**o Charlie! La tua pagliacciata è finita oggi”, sono state le parole del gieffino. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda che ha acceso gli animi in ...