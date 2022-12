Fusione nucleare | è vera svolta energetica? Dubbi e rischi

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In queste ore sta circolando la notizia che negli Usa, finalmente, si sta arrivando allacome principale fonte di energia. Che salverà il mondo dagli inquinanti fossili, cosa non riuscita alle rinnovabili composte da energia solare ed eolico. Energia pulita ma dal quantitativo troppo basso a fronte di un costo elevato. Come riporta L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Per la prima volta un gruppo di scienziati è riuscito a ottenere un guadagno netto di energia in una reazione di. La scoperta, avvenuta presso il laboratorio statunitense Lawrence Livermore (California), verrà annunciata pubblicamente martedì, quando finalmente si conosceranno i dettagli di un traguardo ......parte del Dipartimento dell'energia degli Stati Uniti che potrebbe rappresentare una tappa storica nel cammino ancora irto di ostacoli verso l'uso su scala industriale dell'energia a...Diversi media americani scrivono che un reattore in California ha prodotto una quantità di energia maggiore di quella usata per innescare la reazione: è la prima volta che accade, dopo più di 50 anni ...Operativa dal marzo 2009, la National Ignition Facility dipende dal dipartimento dell'Energia. È costata 3,5 miliardi di dollari.