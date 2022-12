Due miliardi all’Epf | l’Europa rafforza il fondo per le armi all’Ucraina

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno accettato di integrare con 2di euro l'European Peace Facility (EPF, Strumento europeo per la pace), ilutilizzato per finanziare l'assistenza militare all'Ucraina, ha annunciato oggi il capo della diplomazia europea Josep Borrell. "Oggi stiamo aumentando il tetto finanziario dell'European Peace Facility di 2di euro nel 2023", ha confermato su Twitter, aggiungendo che su questo dossier i ministri degli Esteri dell'Ue riuniti a Bruxelles hanno raggiunto un "accordo politico". "L'accordo sarà formalizzato all'inizio del 2023" con una modifica della decisione sulla Facility, e prevede "la possibilità di un ulteriore incremento, in seguito", ha spiegato Borrell, sottolineando che così "l'aumento totale del tetto finanziario complessivo della EPF fino al 2027 potrebbe ...

