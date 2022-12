Chi è il 23enne accusato di omicidio stradale per la morte dei 3 giovani nell’incidente di Alessandria

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si chiama Maruad, ha 23 anni, è nato adma ha origini marocchine. È lui il giovanediin relazione alladi tre ragazzi in un incidentenella cittadina piemontese. È ricoverato in ospedale dopo lo schianto ma non è in pericolo di vita. Sulla Peugeot 807 finita fuori strada sulla provinciale 224 viaggiavano in tutto sette passeggeri. Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vanchieri, 21enne, e Denise Maspi, 15 anni, hanno perso la vita. Un quarto ragazzo, Vincenzo Parisi, 21 anni, è ricoverato in prognosi riservata. L’edizione torinese del Corriere della Sera dice che Maruad è piantonato in ospedale perché si temono ritorsioni nei suoi confronti. Il desiderio di vendetta e le tensioni Il quotidiano racconta che ieri i parenti ...