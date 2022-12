Tiscali

La riforma del campionato è necessaria per modernizzareitaliano". Così, il presidente della Lega di Serie B, Mauro, ospite di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1. "In questi giorni ..."La scelta di far giocare la B nonostante i Mondiali I riscontri sono assolutamente positivi - aggiunge- abbiamo battuto i record di ascolti degli ultimi due anni e superato i 500mila ... Calcio: Balata 'La Serie B durante i Mondiali scelta indovinata' "Cheddira è uno spot per la Serie B Certo, si tratta di un ragazzo bravissimo nato in Italia che poi ha scelto la Nazionale del Marocco, è motivo per noi di grande soddisfazione. Ci fa estremamente p ..."E' un caso di una complessità non indifferente del quale mi limiterei a fare tre veloci considerazioni: la Lega di B è da sempre in campo contro la violenza sulle donne, poi c'è il Genoa che in quest ...