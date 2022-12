Boss della camorra latitanti catturati in Irpinia | un terzo si è costituito

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUna operazione concertata tra le Squadre Mobili delle questure di Salerno e Avellino e dei carabinieri di Nocera Inferiore ha portato all’arresto di duedi un clan camorristico operante in provincia di Salerno a Pagani e nell’Agro nocerino-sarnese. Sotto il coordinamentoProcura salernitana, agenti e militari hanno fatto scattare le manette ai polsi di Andrea De Vivo e Francesco Fezza, considerati ial vertice dell’organizzazione criminale: entrambi erano riusciti a sottrarsi alla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Salerno il 2 dicembre scorso su richiestalocale procura. Secondo le indagini degli inquirenti eDirezione Distrettuale antimafia i duesarebbero stati a capo ...

